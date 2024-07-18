Монохромные стекла, с регулировкой затемнения
Интеллектуальное освещение
Система умных жалюзей
Сисмема уличного подогрева
Система «умный сад»
Адаптивные динамическая система
Интеллектуальное освещение
Система энергосбережения и умное управление энергопотреблением
Лестница из термоактивного бетона

Архитектурное проектирование

Создаем проекты, которые идеально сочетают в себе функциональность, эстетику и инновационные технологии

Инновации
 в каждом
проекте

Принципы, на которых
строится наша работа

  • Инновационные материалы и технические решения

    Благодаря инновационным материалам и техническим решениям, наши проекты отличаются не только оригинальным дизайном, но и высокой функциональностью. Мы стремимся создавать здания, которые не только красивы, но и удобны в использовании для своих обитателей

  • Уникальный дизайн и функциональность

    Наше архитектурное бюро специализируется на использовании передовых материалов и технологий в наших проектах. Мы постоянно ищем новые материалы и технические решения, которые позволят нам создавать современные и эффективные здания

  • BIM
    и 3D моделирование

    Интеграция BIM и 3D визуализации в подходе Architector.tech обеспечивает создание информационно насыщенных моделей объектов, повышает прозрачность проекта для клиентов и оптимизирует процессы принятия решений на всех этапах разработки

  • архитектурные
    услуги

    Мы создаем уникальные здания, которые обеспечивают не только эстетическое и функциональное восхищение, но и значительные коммерческие выгоды для наших клиентов

  • услуги дизайна
    интерьера

    Пространство, воплощенное в жизнь благодаря творчеству, концептуальному чутью и опыту проектов

  • BIM моделирование
    и 3D визуализация

    Позвольте вашим идеям и проектам ожить в реальности благодаря нашей услуге 3D визуализации, которая превратит их в удивительно реалистичные изображения, готовые впечатлить ваших клиентов и партнеров

  • ландшафтный дизайн

    Превратите свое окружение в оазис красоты и комфорта с нашей услугой ландшафтного дизайна, которая создаст уникальные и функциональные пространства, вдохновляющие на гармонию с природой и уютные моменты отдыха

Студия хореографии

Дизайн студии хореографии
Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3 Изображение 4

Разработка дизайн-проекта
помещений студии
хореографии

  • Срок разработки

    4 месяца

  • Стоимость

    950 000 руб

Разработка дизайн-проекта студии хореографии была направлена на создание уникального пространства, объединяющего эстетику, функциональность и комфорт для посетителей и персонала. В ходе проекта были выполнены следующие этапы:

1. Комплексный анализ и сбор данных
 — Проведен анализ помещений, включая замеры, оценку текущего состояния и сбор технической документации
 — Учтены особенности студии: необходимость зонирования пространства для занятий, отдыха и административной работы
 — Проанализированы потребности целевой аудитории — профессиональных танцоров, детей и преподавателей

2. Формирование концепции интерьера
 — Разработана концепция, сочетающая современные минималистичные элементы с акцентами, подчеркивающими энергетику танца
 — Определен стиль пространства: современный лофт с элементами динамики и легкости, создающий вдохновляющую атмосферу
 — Уделено внимание цветовому решению: светлые нейтральные тона с яркими акцентами в декоре и мебели, чтобы поддерживать энергию творчества

3. Планировочные решения
 — Спроектировано зонирование пространства:
    — Зона танцевального зала: просторный зал с зеркалами на всю стену, амортизирующим напольным покрытием и профессиональным световым оборудованием
    — Зона отдыха: мягкая мебель для отдыха учеников, место для ожидания родителей

4. Подбор отделочных материалов и оборудования
 — Выбраны износостойкие материалы, соответствующие интенсивной эксплуатации помещений:
    — Напольное покрытие — амортизирующий паркет для занятий танцами
    — Отделка стен — звукоизолирующие панели и устойчивые к загрязнению покрытия
 — Освещение: комбинация основного и акцентного света с регулировкой интенсивности для создания различных сценариев

5. Интеграция инженерных решений
 — Продумано расположение систем вентиляции и кондиционирования для обеспечения комфортного микроклимата
 — Спроектирована электрика: размещение розеток, выключателей и освещения в соответствии с планировкой

6. Декорирование и акценты
 — Использованы мотивирующие элементы: цитаты о танцах на стенах, фотографии известных танцоров
 — Установлены декоративные элементы, поддерживающие творческую атмосферу (зеленые растения, графика)

Образовательные учреждения

Разработка проектной документации на строительство университетских кампусов
Изображение 1 Изображение 2

Разработка проектной документации на строительство университетских кампусов

  • Срок разработки

    8 месяцев

  • Стоимость

    12 800 000 руб

Проект направлен на создание современных учебных и жилых зданий для университетского кампуса, обеспечивающих комфорт, функциональность и безопасность. Кампус объединяет учебные корпуса, общежития и административные помещения для оптимального образовательного процесса и проживания.

1. Анализ и подготовка данных
 — Изучены характеристики участка: топография, наличие коммуникаций, ограничения.
 — Проанализированы потребности: вместимость аудиторий, лабораторий, жилых помещений.
 — Собрана нормативная документация для проектирования.

2. Разработка проектной документации
 — Документация выполнена по Постановлению № 87, включая стадии П и Р.
Архитектурные решения:
    — Оптимизация пространств учебных корпусов, жилых зданий и административных помещений.
    — Удобные общежития с жилыми блоками.
    — Современные фасады с энергоэффективными материалами.
    — Пространства, доступные для маломобильных групп.

Функциональные зоны:
    — Учебные корпуса: аудитории, лаборатории, библиотеки, читальные залы.
    — Общежития: комфортные комнаты с общими зонами.
    — Администрация: кабинеты, переговорные, офисы технического персонала.

Материалы и отделка:
 — Износостойкие покрытия, шумоизоляционные панели, практичные материалы для долговечности.

Конструктивные решения:
 — Надежные несущие конструкции с учетом нагрузок.
 — Рациональное использование пространства для снижения затрат.

Инженерные системы:
 — Эффективные системы отопления, вентиляции, кондиционирования.
 — Современное освещение и электроснабжение.
 — Водоснабжение и канализация, адаптированные для высокой нагрузки.
 — Интеграция интернета, систем безопасности и контроля доступа.

3. 3D-визуализация и презентация
 — Подготовлены визуализации с проработкой интерьеров и планировок.
 — Представлены решения, выгодно подчеркивающие уникальность проекта.

гостиничные комплексы

Разработка проектной документации на реконструкцию здания под гостиничный комплекс
Изображение 1 Изображение 2

Разработка проектной документации на реконструкцию здания под гостиничный комплекс

  • Срок разработки

    9 месяцев

  • Стоимость

    16 725 000 руб

Проект реконструкции здания под гостиничный комплекс ориентирован на создание уникального объекта, сочетающего роскошь, функциональность и современный стиль. Особое внимание уделено оформлению лобби с вторым светом, зоны ресепшен и общественных пространств, задающих тон всему комплексу.

1. Анализ и подготовка исходных данных
 — Проведен комплексный анализ существующего здания:
    — Обследование конструкций и инженерных систем.
    — Оценка возможностей адаптации здания под гостиничный комплекс.

2. Разработка проектной документации
 — Проектная документация выполнена в соответствии с Постановлением № 87 и включает стадии П (проект) и Р (рабочая документация).
Архитектурные решения:
    — Лобби с вторым светом:
        — Центральная зона с высокими потолками на два этажа.
        — Установлена дизайнерская люстра в виде хрустальных сосулек, создающая эффект легкости и роскоши.
        — Стена зоны ресепшен оформлена водопадом с подсветкой, подчеркивающей движение воды и создающей премиальную атмосферу.
    — Разработаны зоны ожидания с комфортной мебелью и декоративными элементами.

Конструктивные решения:
 — Перепланировка для интеграции архитектурных элементов, таких как стена-водопад и люстра.
 — Замена перекрытий для улучшения звукоизоляции и прочности конструкции.

Инженерные системы:
 — Полная модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования с учетом зон с высокими потолками.
 — Разработка электроснабжения для интеграции декоративных элементов, включая подсветку и дизайнерскую люстру.
 — Установка слаботочных систем: интернет, видеонаблюдение, системы доступа и управления комфортом.

Пожарная безопасность:
 — Современные системы пожаротушения, сигнализации и дымоудаления.
 — Эвакуационные пути адаптированы под новую планировку.

3. Функциональные зоны гостиницы
 — Лобби и зона ресепшен:
    — Просторное лобби с панорамными окнами, дизайнерской люстрой и стеной-водопадом.
    — Ресепшен оформлен в премиальных материалах: натуральный мрамор и дерево.
 — Гостиничные номера:
    — Оптимизированные планировки стандартных и люксовых номеров.
    — Премиальные материалы, встроенная мебель и эргономика.
 — Переговорные и конференц-залы:
    — Просторные комнаты с мультимедийными системами и возможностью трансформации под мероприятия.
    — Дизайн, сочетающий комфорт и деловую атмосферу.

4. 3D-визуализация и согласование
 — Реалистичные визуализации демонстрируют масштабное лобби с вторым светом, люстрой, водопадом, а также интерьеры номеров и переговорных.

Офисные пространства

Разработка проектной документации на капитальный ремонт штаб-квартиры в г. санкт-петербург
Изображение 1 Изображение 2

Разработка проектной документации на капитальный ремонт штаб-квартиры в г. Санкт-петербург

  • Срок разработки

    9 месяцев

  • Стоимость

    16 725 000 руб

Проект реконструкции здания под гостиничный комплекс ориентирован на создание уникального объекта, сочетающего роскошь, функциональность и современный стиль. Особое внимание уделено оформлению лобби с вторым светом, зоны ресепшен и общественных пространств, задающих тон всему комплексу.

1. Анализ и подготовка исходных данных
 — Проведен комплексный анализ существующего здания:
    — Обследование конструкций и инженерных систем.
    — Оценка возможностей адаптации здания под гостиничный комплекс.

2. Разработка проектной документации
 — Проектная документация выполнена в соответствии с Постановлением № 87 и включает стадии П (проект) и Р (рабочая документация).
Архитектурные решения:
    — Лобби с вторым светом:
        — Центральная зона с высокими потолками на два этажа.
        — Установлена дизайнерская люстра в виде хрустальных сосулек, создающая эффект легкости и роскоши.
        — Стена зоны ресепшен оформлена водопадом с подсветкой, подчеркивающей движение воды и создающей премиальную атмосферу.
    — Разработаны зоны ожидания с комфортной мебелью и декоративными элементами.

Конструктивные решения:
 — Перепланировка для интеграции архитектурных элементов, таких как стена-водопад и люстра.
 — Замена перекрытий для улучшения звукоизоляции и прочности конструкции.

Инженерные системы:
 — Полная модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования с учетом зон с высокими потолками.
 — Разработка электроснабжения для интеграции декоративных элементов, включая подсветку и дизайнерскую люстру.
 — Установка слаботочных систем: интернет, видеонаблюдение, системы доступа и управления комфортом.

Пожарная безопасность:
 — Современные системы пожаротушения, сигнализации и дымоудаления.
 — Эвакуационные пути адаптированы под новую планировку.

3. Функциональные зоны гостиницы
 — Лобби и зона ресепшен:
    — Просторное лобби с панорамными окнами, дизайнерской люстрой и стеной-водопадом.
    — Ресепшен оформлен в премиальных материалах: натуральный мрамор и дерево.
 — Гостиничные номера:
    — Оптимизированные планировки стандартных и люксовых номеров.
    — Премиальные материалы, встроенная мебель и эргономика.
 — Переговорные и конференц-залы:
    — Просторные комнаты с мультимедийными системами и возможностью трансформации под мероприятия.
    — Дизайн, сочетающий комфорт и деловую атмосферу.

4. 3D-визуализация и согласование
 — Реалистичные визуализации демонстрируют масштабное лобби с вторым светом, люстрой, водопадом, а также интерьеры номеров и переговорных.

Жилые комплексы

Разработка проектной документации на капитальный ремонт штаб-квартиры в г. санкт-петербург
Изображение 1 Изображение 2

разработка дизайн-проекта и визуализации Многофункционального жилого комплекса

  • Срок разработки

    6 месяцев

  • Стоимость

    3 272 000 руб

Проектирование многофункционального жилого комплекса (МЖК) включало разработку уникального дизайна интерьеров общественных зон, жилых пространств и коммерческих помещений. Основная цель — создание комфортного, эстетичного и функционального пространства, отвечающего современным требованиям и запросам жителей.

1. Анализ и концепция
 — Проведен анализ градостроительных особенностей и архитектуры комплекса, а также потребностей целевой аудитории.
 — Разработана концепция, объединяющая жилые, коммерческие и общественные зоны в единую стильную и функциональную среду.
 — Основной акцент сделан на современный стиль с элементами урбанистического минимализма, экологичности и высоких технологий.

2. Планировочные решения
 — Жилые помещения:
    — Проработаны оптимальные планировки квартир для максимального использования пространства.
    — Разработаны дизайн-решения для стандартных и премиальных квартир с учетом мебели и отделочных материалов.
 — Общественные зоны:
    — Дизайн входных групп (лобби): просторные и светлые пространства с премиальными материалами, такими как натуральный камень и дерево.
    — Интерьеры коридоров и лифтовых холлов: износостойкие материалы и декоративные элементы для стиля и уюта.
 — Коммерческие помещения:
    — Универсальные пространства для арендаторов с возможностью адаптации планировок.
    — Современный дизайн торговых и офисных зон с учетом потоков людей и зонирования.

3. Материалы и декор
 — Использованы экологически чистые материалы: декоративный бетон, дерево, стекло, металл.
 — Освещение: встроенные светильники, акцентное и декоративное освещение.
 — Декор общественных зон: живые растения, зеркала, современные арт-объекты.

4. Инженерные решения и функциональность
 — Интеграция систем «умного дома» в жилые помещения.
 — Проработка вентиляции и освещения в общественных зонах.
 — Оптимизация инженерных коммуникаций для минимизации затрат.

5. 3D-визуализация
 — Созданы реалистичные визуализации общественных зон, квартир и фасадов комплекса.
 — Визуализации демонстрируют будущий вид пространства с учетом освещения, текстур и планировок.

Стоимость наших услуг

  • тариф базовый

    Идеально подходит для тех, кто хочет получить основные проектные решения без дополнительных услуг

    3000₽/м2
    • Сбор исходных данных и анализ участка
    • Концептуальная проработка архитектурных решений
    • Разработка генерального плана участка
    • Эскизное проектирование (планы, фасады, разрезы)
    • Базовые визуализации (1-2 вида экстерьера)
    • Стадия П для ключевых разделов: архитектура, конструктив, инженерия
    Заказчикам, которые планируют развитие проекта самостоятельно или с минимальным привлечением специалистов

  • тариф оптимальный

    Оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между ценой и глубиной проработки

    6000₽/м2
    • Все услуги из тарифа «Базовый»
    • Полная стадия П: архитектурные, конструктивные и инженерные решения
    • Дизайн-концепция интерьера (стиль, зонирование, базовые решения)
    • Ландшафтное проектирование (план благоустройства)
    • Согласование проектной документации
    Заказчикам, которые хотят получить полноценный проект с проработкой интерьера и участка, но без глубокой детализации для строительных работ

  • тариф премиум

    Для тех, кто ценит максимум удобства и готовый результат с детальной проработкой всех аспектов

    9000₽/м2
    • Все услуги из тарифов «Базовый» и «Оптимальный»
    • Полная стадия Р: детальные чертежи для строительства, спецификации материалов.
    • Полный дизайн-проект интерьеров: планы, развертки, подбор мебели и материалов.
    • Ландшафтное проектирование с подбором растений, схемами полива и освещения.
    • BIM-моделирование для оптимизации строительства.
    • 3D-анимации или виртуальные туры для презентации
    • Прохождение экспертизы и согласований
    Заказчикам, которые хотят полностью готовый проект с профессиональной поддержкой на всех этапах, от идеи до реализации.

Как работает архитектурная компания:
создаем уникальные проекты для
уникальных клиентов

Мы понимаем, что каждый проект — это больше, чем просто чертежи и планы
Это отражение вашего образа жизни, ваших ценностей и идей.
Наша компания подходит к каждому заказу индивидуально, интегрируя передовые технологии,
дизайн и экспертный подход

1 этап

срок 1-2 дня

  • Знакомство с Вами

    Каждый проект начинается с истории — вашей истории Мы проводим первую встречу в удобном формате (очно или онлайн), чтобы узнать о вас, вашем стиле жизни и задачах, которые должен решать проект. Мы будем только рады, если вы поделитесь с нами любыми материалами, которые помогут лучше понять ваши предпочтения. Это могут быть фотографии, подборки с Pinterest или других источников

  • Знакомство с будущим проектом: исследуем место и его потенциал

    Для нас важно увидеть потенциал объекта с учетом его окружения. Вместе мы рассматриваем не только физические характеристики участка или здания, но и возможности интеграции современных решений для повышения эффективности, комфорта и эстетики. На данном этапе мы собираем все исходные данные (топография, параметры участка (местоположение, площадь), существующие соседние строения)

  • Заполнение брифа

    Совместное обсуждение деталей проекта Фиксация идей и пожеланий в структурированной анкете Формирование четкого технического задания

  • коммерческое предложение

    Мы составляем коммерческое предложение с детальной разбивкой работ, стоимости и сроков

    Заключение договора: надежность на каждом этапе

    Мы фиксируем все договоренности, гарантируем их соблюдение и обеспечиваем прозрачность нашего сотрудничества

  • 2 этап

    срок зависит
    от сложности объекта

    Подготовка технического задания: больше, чем стандарт

    Вместе с вами мы формируем не просто техническое задание, а стратегический документ, где учтены все ключевые аспекты — от функциональных зон до внедрения энергоэффективных технологий и интеллектуальных систем управления

  • Разработка стратегии проекта: ваш проект — как инвестиция

    Мы анализируем возможности оптимизации, будь то снижение эксплуатационных затрат или повышение ликвидности недвижимости. Каждый проект для нас — это решение, которое повышает вашу инвестиционную привлекательность

  • Создание концепции: вдохновляем и удивляем

    На этом этапе вы видите не просто эскизы, а полноценное визуальное представление будущего пространства. Наши дизайнеры предлагают уникальные решения, основанные на ваших пожеланиях и мировых трендах

  • кРабочее проектирование: качество в каждой детали

    Мы разрабатываем проект с максимальной точностью, создавая документацию, которая гарантирует легкость реализации на строительной площадке. Мы всегда опираемся на передовые технологии, что позволяет сократить сроки строительства и минимизировать риски

Мы в СМИ

  • Виды кровельных материалов — наше архитектурное бюро прокомментировало выбор оптимальных кровельных решений для различных типов зданий, что важно для клиентов, планирующих заказать архитектурный проект.

  • Протокол NB-IoT — эксперты нашей архитектурной компании объяснили, как новые технологии влияют на проекты архитектурного и инженерного проектирования и способствуют внедрению умных систем.

  • Рост спроса на модульные бани в Тюмени — наш комментарий о современных тенденциях в строительстве и как архитектурные бюро адаптируют их для своих проектов.

  • Архитектура зданий в форме книжки на Новом Арбате — наше архитектурное бюро в Москве предоставило комментарий о значении и особенностях этих уникальных архитектурных проектов для городской среды.

  • Ландшафтный дизайн — специалисты нашего архитектурного агентства поделились практическими советами по созданию гармоничного ландшафтного дизайна, что важно для клиентов, желающих заказать архитектурный проект с комплексным благоустройством.

  • Обрешетка крыши — наше архитектурно проектное бюро прокомментировало ключевые моменты проектирования кровельных систем и их влияние на качество архитектурных проектов.

  • Тренды при проектировании общественных парков — эксперты нашей архитектурной компании поделились своими взглядами на ключевые тенденции в архитектурном проектировании общественных парков, что востребовано многими архитектурными бюро при разработке современных проектов.

  • Крупнейший проект освоения территории в Санкт-Петербурге — комментарии нашей архитектурной компании о принципах комплексного освоения территории и современных градостроительных решениях.

От концепции до сдачи объекта

Индивидуальный архитектурный проект,
продуманный в каждой части

Мы учитываем все: эргономику, ваши пожелания, строительные нормы, будущий дизайн интерьера и архитектуру, чтобы раскрыть потенциал вашего дома через грамотное планировочное решение.

Архитектурный проект Архитектурный проект Архитектурный проект Архитектурный проект Архитектурный проект Архитектурный проект Архитектурный проект

Если у вас остались вопросы

Разъяснения на наиболее популярные вопросы

  • Какие услуги предоставляет архитектурное бюро Architector.tech?

    Архитектурное бюро Architector.tech предоставляет полный спектр архитектурных услуг:
    • Архитектурное проектирование жилых и коммерческих объектов;
    • Разработка архитектурных проектов любой сложности;
    • Архитектурно инженерное проектирование;
    • Дизайн проектирование интерьеров;
    • Предоставление комплексных архитектурных решений под ключ.
    Наша архитектурная компания обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту.

  • Как заказать проект в архитектурном агентстве?

    Чтобы заказать проект, вы можете:
    • Связаться с нами через сайт архитектурного бюро Architector.tech;
    • Позвонить по указанному на сайте номеру телефона;
    • Записаться на консультацию в нашем бюро в Москве.
    Наша архитектурная студия оперативно ответит на ваш запрос и предложит оптимальные архитектурные решения.

  • Что включает в себя архитектурно инженерное проектирование?

    Архитектурно инженерное проектирование объединяет:
    • Архитектурное проектирование зданий и сооружений;
    • Инженерные расчеты конструкций и систем;
    • Разработку инженерных сетей и коммуникаций;
    • Соблюдение строительных норм и правил.
    Наше проектное бюро обеспечивает комплексный подход для создания безопасных и функциональных объектов.

  • Чем отличается ваша архитектурная компания от других студий?

    Наша архитектурная компания выделяется за счет:
    • Индивидуального подхода к каждому проекту;
    • Предоставления архитектурных услуг полного цикла;
    • Команды опытных профессионалов;
    • Инновационных архитектурных решений;
    • Соблюдения сроков и качества работ.
    Мы стремимся превосходить ожидания клиентов, предлагая уникальные архитектурные проекты.

  • Предоставляете ли вы архитектурные услуги по всей России?

    Да, мы работаем по всей России:
    • Предоставляем архитектурные услуги в любых регионах;
    • Разрабатываем архитектурные проекты для разных условий;
    • Учитываем региональные особенности и нормы;
    • Осуществляем дистанционное сотрудничество и выезды на объекты.
    Мы готовы предложить современные архитектурные решения для вашего проекта в любом городе.

  • Какие преимущества у вашего архитектурного бюро в Москве?

    Архитектурное бюро в Москве предлагает следующие преимущества:
    • Профессиональная команда архитекторов и инженеров;
    • Индивидуальный подход к каждому архитектурному проекту;
    • Применение инновационных технологий в архитектурном проектировании;
    • Строгое соблюдение сроков и бюджета;
    • Комплексные архитектурные услуги для частных и коммерческих клиентов;
    • Создание функциональных и эстетичных архитектурных решений.
    Наша архитектурная компания стремится превзойти ожидания клиентов, предоставляя высококачественные архитектурные услуги.

  • Какова процедура разработки архитектурного проекта?

    Процедура включает следующие этапы:
    1. Предварительная консультация и сбор требований;
    2. Разработка концепции и эскизов архитектурного проекта;
    3. Согласование с клиентом и внесение изменений;
    4. Детальное архитектурное и инженерное проектирование;
    5. Подготовка рабочей документации и сопровождение строительства.
    Наша архитектурная студия обеспечивает полную поддержку на каждом этапе.

  • Какие преимущества я получу, обратившись в ваше архитектурное агентство?

    Обратившись к нам, вы получите:
    • Профессиональный подход и опытную команду;
    • Индивидуальные архитектурные решения под ваши задачи;
    • Полный спектр архитектурных услуг от концепции до реализации;
    • Соблюдение сроков и бюджетных рамок;
    • Поддержку на всех этапах проекта.
    Наше архитектурное агентство стремится сделать процесс комфортным и эффективным для вас.

  • Предоставляете ли вы услуги дизайн проектирования интерьеров?

    Да, мы предлагаем услуги дизайн проектирования интерьеров:
    • Разработка концепции интерьера;
    • Подбор материалов и мебели;
    • Создание 3D-визуализаций;
    • Авторский надзор за реализацией проекта.
    Наша архитектурная студия создаст интерьер, который гармонично дополнит архитектурный проект и отразит вашу индивидуальность.

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию от наших архитекторов