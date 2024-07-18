Заказчикам, которые планируют развитие проекта самостоятельно или с минимальным привлечением специалистов

Выбрать тариф Заказчикам, которые планируют развитие проекта самостоятельно или с минимальным привлечением специалистов

Идеально подходит для тех, кто хочет получить основные проектные решения без дополнительных услуг

Заказчикам, которые хотят получить полноценный проект с проработкой интерьера и участка, но без глубокой детализации для строительных работ

Выбрать тариф Заказчикам, которые хотят получить полноценный проект с проработкой интерьера и участка, но без глубокой детализации для строительных работ

Оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между ценой и глубиной проработки

тариф премиум

Для тех, кто ценит максимум удобства и готовый результат с детальной проработкой всех аспектов

9000₽/м2

Все услуги из тарифов «Базовый» и «Оптимальный»

Полная стадия Р: детальные чертежи для строительства, спецификации материалов.

Полный дизайн-проект интерьеров: планы, развертки, подбор мебели и материалов.

Ландшафтное проектирование с подбором растений, схемами полива и освещения.

BIM-моделирование для оптимизации строительства.

3D-анимации или виртуальные туры для презентации

Прохождение экспертизы и согласований