Архитектурное проектирование
Создаем проекты, которые идеально сочетают в себе функциональность, эстетику и инновационные технологии
Инновации
в каждом
проекте
Принципы, на которых
строится наша работа
-
Инновационные материалы и технические решения
Благодаря инновационным материалам и техническим решениям, наши проекты отличаются не только оригинальным дизайном, но и высокой функциональностью. Мы стремимся создавать здания, которые не только красивы, но и удобны в использовании для своих обитателей
-
Уникальный дизайн и функциональность
Наше архитектурное бюро специализируется на использовании передовых материалов и технологий в наших проектах. Мы постоянно ищем новые материалы и технические решения, которые позволят нам создавать современные и эффективные здания
-
BIM
и 3D моделирование
Интеграция BIM и 3D визуализации в подходе Architector.tech обеспечивает создание информационно насыщенных моделей объектов, повышает прозрачность проекта для клиентов и оптимизирует процессы принятия решений на всех этапах разработки
-
архитектурные
услуги
Мы создаем уникальные здания, которые обеспечивают не только эстетическое и функциональное восхищение, но и значительные коммерческие выгоды для наших клиентов
-
услуги дизайна
интерьера
Пространство, воплощенное в жизнь благодаря творчеству, концептуальному чутью и опыту проектов
-
BIM моделирование
и 3D визуализация
Позвольте вашим идеям и проектам ожить в реальности благодаря нашей услуге 3D визуализации, которая превратит их в удивительно реалистичные изображения, готовые впечатлить ваших клиентов и партнеров
-
ландшафтный дизайн
Превратите свое окружение в оазис красоты и комфорта с нашей услугой ландшафтного дизайна, которая создаст уникальные и функциональные пространства, вдохновляющие на гармонию с природой и уютные моменты отдыха
Студия хореографии
Разработка дизайн-проекта
помещений студии
хореографии
-
Срок разработки
4 месяца
-
Стоимость
950 000 руб
Разработка дизайн-проекта студии хореографии была направлена на создание
уникального пространства, объединяющего эстетику, функциональность и комфорт для посетителей и
персонала. В ходе проекта были выполнены следующие этапы:
1. Комплексный анализ и сбор данных
— Проведен анализ помещений, включая замеры, оценку текущего состояния и сбор технической документации
— Учтены особенности студии: необходимость зонирования пространства для занятий, отдыха и административной работы
— Проанализированы потребности целевой аудитории — профессиональных танцоров, детей и преподавателей
2. Формирование концепции интерьера
— Разработана концепция, сочетающая современные минималистичные элементы с акцентами, подчеркивающими энергетику танца
— Определен стиль пространства: современный лофт с элементами динамики и легкости, создающий вдохновляющую атмосферу
— Уделено внимание цветовому решению: светлые нейтральные тона с яркими акцентами в декоре и мебели, чтобы поддерживать энергию творчества
3. Планировочные решения
— Спроектировано зонирование пространства:
— Зона танцевального зала: просторный зал с зеркалами на всю стену, амортизирующим напольным покрытием и профессиональным световым оборудованием
— Зона отдыха: мягкая мебель для отдыха учеников, место для ожидания родителей
4. Подбор отделочных материалов и оборудования
— Выбраны износостойкие материалы, соответствующие интенсивной эксплуатации помещений:
— Напольное покрытие — амортизирующий паркет для занятий танцами
— Отделка стен — звукоизолирующие панели и устойчивые к загрязнению покрытия
— Освещение: комбинация основного и акцентного света с регулировкой интенсивности для создания различных сценариев
5. Интеграция инженерных решений
— Продумано расположение систем вентиляции и кондиционирования для обеспечения комфортного микроклимата
— Спроектирована электрика: размещение розеток, выключателей и освещения в соответствии с планировкой
6. Декорирование и акценты
— Использованы мотивирующие элементы: цитаты о танцах на стенах, фотографии известных танцоров
— Установлены декоративные элементы, поддерживающие творческую атмосферу (зеленые растения, графика)
Образовательные учреждения
Разработка проектной документации на строительство университетских кампусов
-
Срок разработки
8 месяцев
-
Стоимость
12 800 000 руб
Проект направлен на создание современных учебных и жилых зданий для университетского
кампуса,
обеспечивающих комфорт, функциональность и безопасность. Кампус объединяет учебные корпуса,
общежития и административные помещения для оптимального образовательного процесса и
проживания.
1. Анализ и подготовка данных
— Изучены характеристики участка: топография, наличие коммуникаций, ограничения.
— Проанализированы потребности: вместимость аудиторий, лабораторий, жилых помещений.
— Собрана нормативная документация для проектирования.
2. Разработка проектной документации
— Документация выполнена по Постановлению № 87, включая стадии П и Р.
Архитектурные решения:
— Оптимизация пространств учебных корпусов, жилых зданий и административных помещений.
— Удобные общежития с жилыми блоками.
— Современные фасады с энергоэффективными материалами.
— Пространства, доступные для маломобильных групп.
Функциональные зоны:
— Учебные корпуса: аудитории, лаборатории, библиотеки, читальные залы.
— Общежития: комфортные комнаты с общими зонами.
— Администрация: кабинеты, переговорные, офисы технического персонала.
Материалы и отделка:
— Износостойкие покрытия, шумоизоляционные панели, практичные материалы для долговечности.
Конструктивные решения:
— Надежные несущие конструкции с учетом нагрузок.
— Рациональное использование пространства для снижения затрат.
Инженерные системы:
— Эффективные системы отопления, вентиляции, кондиционирования.
— Современное освещение и электроснабжение.
— Водоснабжение и канализация, адаптированные для высокой нагрузки.
— Интеграция интернета, систем безопасности и контроля доступа.
3. 3D-визуализация и презентация
— Подготовлены визуализации с проработкой интерьеров и планировок.
— Представлены решения, выгодно подчеркивающие уникальность проекта.
гостиничные комплексы
Разработка проектной документации на реконструкцию здания под гостиничный комплекс
-
Срок разработки
9 месяцев
-
Стоимость
16 725 000 руб
Проект реконструкции здания под гостиничный комплекс ориентирован на создание
уникального объекта, сочетающего роскошь, функциональность и современный стиль. Особое внимание
уделено оформлению лобби с вторым светом, зоны ресепшен и общественных пространств, задающих тон
всему комплексу.
1. Анализ и подготовка исходных данных
— Проведен комплексный анализ существующего здания:
— Обследование конструкций и инженерных систем.
— Оценка возможностей адаптации здания под гостиничный комплекс.
2. Разработка проектной документации
— Проектная документация выполнена в соответствии с Постановлением № 87 и включает стадии П (проект) и Р (рабочая документация).
Архитектурные решения:
— Лобби с вторым светом:
— Центральная зона с высокими потолками на два этажа.
— Установлена дизайнерская люстра в виде хрустальных сосулек, создающая эффект легкости и роскоши.
— Стена зоны ресепшен оформлена водопадом с подсветкой, подчеркивающей движение воды и создающей премиальную атмосферу.
— Разработаны зоны ожидания с комфортной мебелью и декоративными элементами.
Конструктивные решения:
— Перепланировка для интеграции архитектурных элементов, таких как стена-водопад и люстра.
— Замена перекрытий для улучшения звукоизоляции и прочности конструкции.
Инженерные системы:
— Полная модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования с учетом зон с высокими потолками.
— Разработка электроснабжения для интеграции декоративных элементов, включая подсветку и дизайнерскую люстру.
— Установка слаботочных систем: интернет, видеонаблюдение, системы доступа и управления комфортом.
Пожарная безопасность:
— Современные системы пожаротушения, сигнализации и дымоудаления.
— Эвакуационные пути адаптированы под новую планировку.
3. Функциональные зоны гостиницы
— Лобби и зона ресепшен:
— Просторное лобби с панорамными окнами, дизайнерской люстрой и стеной-водопадом.
— Ресепшен оформлен в премиальных материалах: натуральный мрамор и дерево.
— Гостиничные номера:
— Оптимизированные планировки стандартных и люксовых номеров.
— Премиальные материалы, встроенная мебель и эргономика.
— Переговорные и конференц-залы:
— Просторные комнаты с мультимедийными системами и возможностью трансформации под мероприятия.
— Дизайн, сочетающий комфорт и деловую атмосферу.
4. 3D-визуализация и согласование
— Реалистичные визуализации демонстрируют масштабное лобби с вторым светом, люстрой, водопадом, а также интерьеры номеров и переговорных.
Офисные пространства
Разработка проектной документации на капитальный ремонт штаб-квартиры в г. Санкт-петербург
-
Срок разработки
9 месяцев
-
Стоимость
16 725 000 руб
Проект реконструкции здания под гостиничный комплекс ориентирован на создание
уникального объекта, сочетающего роскошь, функциональность и современный стиль. Особое внимание
уделено оформлению лобби с вторым светом, зоны ресепшен и общественных пространств, задающих тон
всему комплексу.
1. Анализ и подготовка исходных данных
— Проведен комплексный анализ существующего здания:
— Обследование конструкций и инженерных систем.
— Оценка возможностей адаптации здания под гостиничный комплекс.
2. Разработка проектной документации
— Проектная документация выполнена в соответствии с Постановлением № 87 и включает стадии П (проект) и Р (рабочая документация).
Архитектурные решения:
— Лобби с вторым светом:
— Центральная зона с высокими потолками на два этажа.
— Установлена дизайнерская люстра в виде хрустальных сосулек, создающая эффект легкости и роскоши.
— Стена зоны ресепшен оформлена водопадом с подсветкой, подчеркивающей движение воды и создающей премиальную атмосферу.
— Разработаны зоны ожидания с комфортной мебелью и декоративными элементами.
Конструктивные решения:
— Перепланировка для интеграции архитектурных элементов, таких как стена-водопад и люстра.
— Замена перекрытий для улучшения звукоизоляции и прочности конструкции.
Инженерные системы:
— Полная модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования с учетом зон с высокими потолками.
— Разработка электроснабжения для интеграции декоративных элементов, включая подсветку и дизайнерскую люстру.
— Установка слаботочных систем: интернет, видеонаблюдение, системы доступа и управления комфортом.
Пожарная безопасность:
— Современные системы пожаротушения, сигнализации и дымоудаления.
— Эвакуационные пути адаптированы под новую планировку.
3. Функциональные зоны гостиницы
— Лобби и зона ресепшен:
— Просторное лобби с панорамными окнами, дизайнерской люстрой и стеной-водопадом.
— Ресепшен оформлен в премиальных материалах: натуральный мрамор и дерево.
— Гостиничные номера:
— Оптимизированные планировки стандартных и люксовых номеров.
— Премиальные материалы, встроенная мебель и эргономика.
— Переговорные и конференц-залы:
— Просторные комнаты с мультимедийными системами и возможностью трансформации под мероприятия.
— Дизайн, сочетающий комфорт и деловую атмосферу.
4. 3D-визуализация и согласование
— Реалистичные визуализации демонстрируют масштабное лобби с вторым светом, люстрой, водопадом, а также интерьеры номеров и переговорных.
Жилые комплексы
разработка дизайн-проекта и визуализации Многофункционального жилого комплекса
-
Срок разработки
6 месяцев
-
Стоимость
3 272 000 руб
Проектирование многофункционального жилого комплекса (МЖК) включало разработку
уникального дизайна интерьеров общественных зон, жилых пространств и коммерческих помещений.
Основная цель — создание комфортного, эстетичного и функционального пространства, отвечающего
современным требованиям и запросам жителей.
1. Анализ и концепция
— Проведен анализ градостроительных особенностей и архитектуры комплекса, а также потребностей целевой аудитории.
— Разработана концепция, объединяющая жилые, коммерческие и общественные зоны в единую стильную и функциональную среду.
— Основной акцент сделан на современный стиль с элементами урбанистического минимализма, экологичности и высоких технологий.
2. Планировочные решения
— Жилые помещения:
— Проработаны оптимальные планировки квартир для максимального использования пространства.
— Разработаны дизайн-решения для стандартных и премиальных квартир с учетом мебели и отделочных материалов.
— Общественные зоны:
— Дизайн входных групп (лобби): просторные и светлые пространства с премиальными материалами, такими как натуральный камень и дерево.
— Интерьеры коридоров и лифтовых холлов: износостойкие материалы и декоративные элементы для стиля и уюта.
— Коммерческие помещения:
— Универсальные пространства для арендаторов с возможностью адаптации планировок.
— Современный дизайн торговых и офисных зон с учетом потоков людей и зонирования.
3. Материалы и декор
— Использованы экологически чистые материалы: декоративный бетон, дерево, стекло, металл.
— Освещение: встроенные светильники, акцентное и декоративное освещение.
— Декор общественных зон: живые растения, зеркала, современные арт-объекты.
4. Инженерные решения и функциональность
— Интеграция систем «умного дома» в жилые помещения.
— Проработка вентиляции и освещения в общественных зонах.
— Оптимизация инженерных коммуникаций для минимизации затрат.
5. 3D-визуализация
— Созданы реалистичные визуализации общественных зон, квартир и фасадов комплекса.
— Визуализации демонстрируют будущий вид пространства с учетом освещения, текстур и планировок.
Стоимость наших услуг
-
тариф базовый
Идеально подходит для тех, кто хочет получить основные проектные решения без дополнительных услуг3000₽/м2
Заказчикам, которые планируют развитие проекта самостоятельно или с минимальным привлечением специалистов
- Сбор исходных данных и анализ участка
- Концептуальная проработка архитектурных решений
- Разработка генерального плана участка
- Эскизное проектирование (планы, фасады, разрезы)
- Базовые визуализации (1-2 вида экстерьера)
- Стадия П для ключевых разделов: архитектура, конструктив, инженерия
-
тариф оптимальный
Оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между ценой и глубиной проработки6000₽/м2
Заказчикам, которые хотят получить полноценный проект с проработкой интерьера и участка, но без глубокой детализации для строительных работ
- Все услуги из тарифа «Базовый»
- Полная стадия П: архитектурные, конструктивные и инженерные решения
- Дизайн-концепция интерьера (стиль, зонирование, базовые решения)
- Ландшафтное проектирование (план благоустройства)
- Согласование проектной документации
-
тариф премиум
Для тех, кто ценит максимум удобства и готовый результат с детальной проработкой всех аспектов9000₽/м2
Заказчикам, которые хотят полностью готовый проект с профессиональной поддержкой на всех этапах, от идеи до реализации.
- Все услуги из тарифов «Базовый» и «Оптимальный»
- Полная стадия Р: детальные чертежи для строительства, спецификации материалов.
- Полный дизайн-проект интерьеров: планы, развертки, подбор мебели и материалов.
- Ландшафтное проектирование с подбором растений, схемами полива и освещения.
- BIM-моделирование для оптимизации строительства.
- 3D-анимации или виртуальные туры для презентации
- Прохождение экспертизы и согласований
Как работает архитектурная компания:
создаем уникальные проекты для
уникальных клиентов
Мы понимаем, что каждый проект — это больше, чем просто чертежи и планы
Это отражение вашего образа жизни, ваших ценностей и идей.
Наша компания подходит к каждому заказу индивидуально, интегрируя передовые технологии,
дизайн и экспертный подход
1 этапсрок 1-2 дня
-
Знакомство с Вами
Каждый проект начинается с истории — вашей истории Мы проводим первую встречу в удобном формате (очно или онлайн), чтобы узнать о вас, вашем стиле жизни и задачах, которые должен решать проект. Мы будем только рады, если вы поделитесь с нами любыми материалами, которые помогут лучше понять ваши предпочтения. Это могут быть фотографии, подборки с Pinterest или других источников
-
Знакомство с будущим проектом: исследуем место и его потенциал
Для нас важно увидеть потенциал объекта с учетом его окружения. Вместе мы рассматриваем не только физические характеристики участка или здания, но и возможности интеграции современных решений для повышения эффективности, комфорта и эстетики. На данном этапе мы собираем все исходные данные (топография, параметры участка (местоположение, площадь), существующие соседние строения)
-
Заполнение брифа
Совместное обсуждение деталей проекта Фиксация идей и пожеланий в структурированной анкете Формирование четкого технического задания
-
коммерческое предложение
Мы составляем коммерческое предложение с детальной разбивкой работ, стоимости и сроков
Заключение договора: надежность на каждом этапе
Мы фиксируем все договоренности, гарантируем их соблюдение и обеспечиваем прозрачность нашего сотрудничества
-
2 этап
срок зависит
от сложности объекта
Подготовка технического задания: больше, чем стандарт
Вместе с вами мы формируем не просто техническое задание, а стратегический документ, где учтены все ключевые аспекты — от функциональных зон до внедрения энергоэффективных технологий и интеллектуальных систем управления
-
Разработка стратегии проекта: ваш проект — как инвестиция
Мы анализируем возможности оптимизации, будь то снижение эксплуатационных затрат или повышение ликвидности недвижимости. Каждый проект для нас — это решение, которое повышает вашу инвестиционную привлекательность
-
Создание концепции: вдохновляем и удивляем
На этом этапе вы видите не просто эскизы, а полноценное визуальное представление будущего пространства. Наши дизайнеры предлагают уникальные решения, основанные на ваших пожеланиях и мировых трендах
-
кРабочее проектирование: качество в каждой детали
Мы разрабатываем проект с максимальной точностью, создавая документацию, которая гарантирует легкость реализации на строительной площадке. Мы всегда опираемся на передовые технологии, что позволяет сократить сроки строительства и минимизировать риски
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От концепции до сдачи объекта
Индивидуальный архитектурный проект,
продуманный в каждой части
Мы учитываем все: эргономику, ваши пожелания, строительные нормы, будущий дизайн интерьера и архитектуру, чтобы раскрыть потенциал вашего дома через грамотное планировочное решение.
Если у вас остались вопросы
Разъяснения на наиболее популярные вопросы
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Архитектурное бюро Architector.tech предоставляет полный спектр архитектурных услуг:
• Архитектурное проектирование жилых и коммерческих объектов;
• Разработка архитектурных проектов любой сложности;
• Архитектурно инженерное проектирование;
• Дизайн проектирование интерьеров;
• Предоставление комплексных архитектурных решений под ключ.
Наша архитектурная компания обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту.
-
Чтобы заказать проект, вы можете:
• Связаться с нами через сайт архитектурного бюро Architector.tech;
• Позвонить по указанному на сайте номеру телефона;
• Записаться на консультацию в нашем бюро в Москве.
Наша архитектурная студия оперативно ответит на ваш запрос и предложит оптимальные архитектурные решения.
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Архитектурно инженерное проектирование объединяет:
• Архитектурное проектирование зданий и сооружений;
• Инженерные расчеты конструкций и систем;
• Разработку инженерных сетей и коммуникаций;
• Соблюдение строительных норм и правил.
Наше проектное бюро обеспечивает комплексный подход для создания безопасных и функциональных объектов.
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Наша архитектурная компания выделяется за счет:
• Индивидуального подхода к каждому проекту;
• Предоставления архитектурных услуг полного цикла;
• Команды опытных профессионалов;
• Инновационных архитектурных решений;
• Соблюдения сроков и качества работ.
Мы стремимся превосходить ожидания клиентов, предлагая уникальные архитектурные проекты.
-
Да, мы работаем по всей России:
• Предоставляем архитектурные услуги в любых регионах;
• Разрабатываем архитектурные проекты для разных условий;
• Учитываем региональные особенности и нормы;
• Осуществляем дистанционное сотрудничество и выезды на объекты.
Мы готовы предложить современные архитектурные решения для вашего проекта в любом городе.
-
Архитектурное бюро в Москве предлагает следующие преимущества:
• Профессиональная команда архитекторов и инженеров;
• Индивидуальный подход к каждому архитектурному проекту;
• Применение инновационных технологий в архитектурном проектировании;
• Строгое соблюдение сроков и бюджета;
• Комплексные архитектурные услуги для частных и коммерческих клиентов;
• Создание функциональных и эстетичных архитектурных решений.
Наша архитектурная компания стремится превзойти ожидания клиентов, предоставляя высококачественные архитектурные услуги.
-
Процедура включает следующие этапы:
1. Предварительная консультация и сбор требований;
2. Разработка концепции и эскизов архитектурного проекта;
3. Согласование с клиентом и внесение изменений;
4. Детальное архитектурное и инженерное проектирование;
5. Подготовка рабочей документации и сопровождение строительства.
Наша архитектурная студия обеспечивает полную поддержку на каждом этапе.
-
Обратившись к нам, вы получите:
• Профессиональный подход и опытную команду;
• Индивидуальные архитектурные решения под ваши задачи;
• Полный спектр архитектурных услуг от концепции до реализации;
• Соблюдение сроков и бюджетных рамок;
• Поддержку на всех этапах проекта.
Наше архитектурное агентство стремится сделать процесс комфортным и эффективным для вас.
-
Да, мы предлагаем услуги дизайн проектирования интерьеров:
• Разработка концепции интерьера;
• Подбор материалов и мебели;
• Создание 3D-визуализаций;
• Авторский надзор за реализацией проекта.
Наша архитектурная студия создаст интерьер, который гармонично дополнит архитектурный проект и отразит вашу индивидуальность.